الأمن الصومالي ينهي هجوم "حركة الشباب" على فندق كيسمايو

أفاد ضابط في ​الشرطة الصومالية​ بأن "​قوات الأمن​ الصومالية أنهت الهجوم الذي شنته "​حركة الشباب​" على فندق بمدينة كيسمايو والذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلًا".

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