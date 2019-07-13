المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوافق على دفعة مساعدات جديدة للأرجنتين

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5.4 مليارات دولار لمصلحة بوينس آيريس.
وتندرج هذه الدفعة ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57.1 مليار دولار جرى إقراره العام الماضي.
ولفت مدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون الذي حل مكان كريستين لاغارد بشكل موقت بعدما طرح اسمها حالياً لتكون مديرة للبنك المركزي الأوروبي، الى أن "السلطات الأرجنتينية تُواصل إظهار التزام قوي ببرنامج سياستها الاقتصادية وتحقيق جميع الأهداف المحددة في البرنامج الذي يدعمه الصندوق".
ورأى أنه "على الرغم من أنها استغرقت وقتًا، فإن هذه الجهود" المبذولة "في إطار السياسة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها".
يذكر أنه حتى الآن، منح صندوق النقد 38.9 مليار دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.
وكانت الأرجنتين قد غرقت في أزمتين ماليتين في 2018، أدتا إلى خسارة العملة 50 في المئة من قيمتها، ودعت صندوق النقد لإنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 مليار دولار.
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