البنتاغون يرجئ إفادة صحفية بشأن بدء استلام تركيا منظومة صواريخ إس-400 الروسية

اعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ أنها أرجأت إلى "أجل غير مسمى إفادة ​صحفية​ بشأن بدء استلام ​تركيا​ ​منظومة​ الدفاع الصاروخي الروسية المتقدمة". وكانت الإفادة مقررة في وقت سابق بشأن رد ​البنتاغون​ على استلام تركيا أجزاء من منظومة إس-400 الروسية. ولفتت الوزارة الى أن القائم بأعمال الوزير ​مارك إسبر​ تحدث مع نظيره التركي لمدة 30 دقيقة تقريبًا الجمعة لكنها لم تقدم ​تفاصيل​.

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