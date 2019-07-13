الرئيس الفنزويلي ينفي وجود تواصل بين نائبه طارق العيسمي وحزب الله

دافع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن وزير الصناعة في حكومته طارق العيسمي المستهدف على حد قوله من قبل واشنطن و"خونة" يربطونه بـ"حزب الله" اللبناني.
وفي خطاب خلال تجمع حضره العيسمي الذي يشغل منصب نائب الرئيس أيضا، أكد مادورو أن الحكومة الأميركية "تمضي وقتها في مهاجمة" وزير الصناعة لأنه "ابن زوجين عربيين وينتمي إلى عائلة جزء منها في سوريا وجزء منها في لبنان".
وأشار إلى أنهم "يريدون ربطه بحزب الله"، لافتاً إلى أنه "أعرف طارق وأعرفه بشكل جيد جدا، ولم يتصل يوما بأي شخص من حزب الله"، معتبراً أن سبب الهجوم على العيسمي يعود إلى أنه "رجل شجاع لا يمكن شراؤه، رجل وطني حقيقي وثوري".
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