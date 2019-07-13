صحيفة أرجنتينية: الأرجنتين تتجه لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية أن الرئيس ماوريسيو ماكري يستعد لتوقيع مرسوم رئاسي، يصنف "​حزب الله​" في خانة التنظيمات الإرهابية.

وتتزامن الخطوة مع إحياء ​الأرجنتين​ لذكرى مرور 25 عاما على تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) الذي وقع في 18 تموز 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات بجروح، في أعنف تفجير حدث بهذا البلد.

وذكرت صحيفة كلارين أن المرسوم "الذي تحتاج مسودته إلى إضافة بعض التفاصيل النهائية قبل توقيعه، يأتي بعد طلبات وتمنيات قوية من الخارج، وعبر نصيحة من الدبلوماسية الأرجنتينية، بإعلان حزب الله منظمة إرهابية".