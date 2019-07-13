أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن "احصاءات الغرفة للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية جاءت على الشكل التالي: 17 حادثا، 5 قتلى و 22 جريحا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة التحكم المروري:17 حادثا و5 قتلى و22 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.