محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، للعام الدراسي 2019- 2020.
ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، لإعلان أسماء أوائل الثانوية وتفاصيل النتيجة.
وانتهى ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.
وكان وزير التعليم، قال في تصريحات لمصراوي، إن نتيجة جميع طلاب الثانوية ستُعلن في المدارس يوم الاثنين المقبل 15 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. "التعليم" تعتمد نتيجة الثانوية العامة.. والإعلان غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.