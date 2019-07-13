اليوم.. "التعليم" تعتمد نتيجة الثانوية العامة.. والإعلان غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، للعام الدراسي 2019- 2020.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، لإعلان أسماء أوائل الثانوية وتفاصيل النتيجة.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.

وكان وزير التعليم، قال في تصريحات لمصراوي، إن نتيجة جميع طلاب الثانوية ستُعلن في المدارس يوم الاثنين المقبل 15 يوليو.