خلال ساعات.. احصل على نتيجة الثانوية العامة عبر الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينشر الخليج 365، خلال الساعات القليلة المقبلة، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020، فور الإعلان عنها.

ويعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، لإعلان أسماء أوائل الثانوية وتفاصيل النتيجة.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019 بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.

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