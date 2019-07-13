قيادة حركة حماس تستقبل وفد المخابرات المصرية في غزة

استقبلت قيادة حركة ​المقاومة​ الإسلامية حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي ​إسماعيل هنية​، وفد ​المخابرات المصرية​ في غزة، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم ​الشعب الفلسطيني​ في ​قطاع غزة​ والتفاهمات مع إسرائيل.

ولفتت حماس في بيان إلى أن "قيادة الحركة قدمت موقفاً إيجابياً في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية مستحضراً المخاطر التي تستهدف ​القضية الفلسطينية​ والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها ​صفقة القرن​ و​مؤتمر البحرين​".

كما أكدت قيادة الحركة "أهمية تطوير العلاقات بين مصر والحركة في قطاع غزة، وأن تنامي العلاقات يحقق مزيدا من التعاون في المجالات التي تخفف عن الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة".

يذكر ان الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل توترت منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع ​القوات الإسرائيلية​ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وتوصلت إسرائيل و​الفصائل الفلسطينية​ لتهدئة في أيار الماضي، برعاية مصرية وأممية، بحسب تقارير صحفية.