عبدالله: الموازنة الحالية هي موازنة الضرورة وضعتها الحكومة على عجل

اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ أن "​الموازنة​ ليست كالتي يتمناها"، مشددًا على "أننا بكل صراحة امام موازنة أرقام من دون رؤية، وقمنا ببعض التعديلات التطويرية لها، وحصل في المجلس جهد استثنائي في هذا المجال، كان الهدف فقط تخفيض نسبة ​العجز​، مع الاشارة الى انّ هناك الكثير من النقاط فيها وُضعت بشكل غير مدروس، إذ يبدو انّ هذه الموازنة قد وضعت على عجل من قبل ​الحكومة​. خلاصة الكلام انّ الموازنة الحالية هي موازنة الضرورة، إستجابة لطلبات مؤسسات النقد الدولية ومجموعة سيدر التي فرضت تخفيض العجز".

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