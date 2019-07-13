الحجار: الموازنة خطوة جدية باتجاه الوصول لإجراء الاصلاح المالي المطلوب بالبلد

قارب عضو كتلة ​تيار المستقبل​ النائب محمد الحجّار في حديث صحفي، "​الموازنة​، كما أنجزتها ​لجنة المال​ بإيجابية"، مشيرًا إلى أن "هذه الموازنة هي خطوة جدية في اتجاه الوصول الى إجراء الاصلاح المالي المطلوب في البلد، وصولاً الى إصلاحات اخرى مطلوبة، قطاعية وهيكلة للدولة، والتي بإتمام هذه الاصلاحات، نكون قد أتممنا الاجراءات والاستجابات التي أخذناها على أنفسنا وتعهّدنا بإجرائها في ​حكومة​ الرئيس الراحل ​رفيق الحريري​ في العام 2001، والتي لم يتمكن الرئيس الشهيد من تحقيقها، بسبب العراقيل التي كانت توضع أمامه، والتي يعلمها الجميع. فلو كنّا قد أتممناها في ذلك الوقت، لَما كان حصل في ​لبنان​ ما هو حاصل اليوم من أزمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية".

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