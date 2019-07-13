نحاس: موازنة 2019 من ضمن الاطار المعتاد الذي لم يتغير ويجب أن تكون آخر موازنة تعدّ

شدد النائب ​نقولا نحاس​، في حديث صحفي، على "موازنة نوعية"، مشيرًا إلى أن "موازنة 2019، برغم نسبة ​العجز​ 6.5 في المئة الذي وصلنا اليه، هي من ضمن الاطار المعتاد الذي لم يتغيّر، لا شك انها تتضمن نوعاً من التحسين، وفيها ابتداء لبعض المواد التي تتضمن نفساً إصلاحياً".

وكشف عن أن "في رأيي هذه ​الموازنة​ يجب ان تكون آخر موازنة تعدّ وفق الانطلاقات التي بدأت منذ التسعينات، المطلوب اليوم شيء جديد، وتحديد كيفية إدارة ​الدولة​ بشكل مختلف، بما يجعلنا ننطلق في رحلة الألف ميل وصولاً الى بناء الدولة من جديد يستطيع فيها ​الاقتصاد​ ان يغذّي الدولة من دون حاجتنا الى أن يأتينا الريع من الخارج، فالوضع الحالي لم يعد يحتمل، ولا نستطيع ان نكمل فيه".