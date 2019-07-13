فضل الله: أنجزنا تعديلات مهمة في مشروع الموازنة المُحال من الحكومة

أوضح عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب ​حسن فضل الله​، في حديث صحفي، "أننا أنجزنا تعديلات مهمة في مشروع ​الموازنة​ المُحال من ​الحكومة​ تحت سقف المبادئ التي حددناها، ومنها حماية ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية، وتحقيق وَفر في الانفاق بما أدى الى تخفيض ​العجز​ بنسبة أقل من نسبة العجز المقدّر في مشروع الحكومة"، مشيرًا إلى أن "الأهم هو أنّ ​مجلس النواب​ من خلال عمل النواب في ​لجنة المال والموازنة​، مارسَ دوره الطبيعي، وهذه فرصة لإعادة بعث الروح في الرقابة البرلمانية الحقيقية".

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