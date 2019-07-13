روكز: الموازنة تفتقد الى النظرة المستقبلية ولا رؤية إصلاحية فيها

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​، في حديث صحفي، "أننا حققنا إنجازاً في ​الموازنة​ بحيث خفّضنا ما يجب ان يخفّض وشطبنا مجموعة أمور على نحو لا يؤدي الى المَس بذوي الدخل المحدود، ومارسنا كنواب رقابتنا بأفضل الطرق. ولكن كما هو واضح فإنّ الموازنة تفتقد الى النظرة المستقبلية فلا رؤية إصلاحية فيها، ونأمل ان تكون موازنة 2020 مختلفة، وتتضمن اصلاحات جوهرية ورؤية شاملة لنعرف الى اين سيذهب البلد في 2020 و2021 و2022"، مشددًا على أن "المطلوب إصلاحات صحيحة تضبط مزاريب الهدر بشكل كامل، وتضبط الاملاك البحرية، وتوقف التهرّب الجمركي وكل ابواب ​الفساد​ الموجود".

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