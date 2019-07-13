الخليل: نتمنى لو لدينا مزيدا من الوقت لتوجيه الموازنة نحو رؤية اقتصادية واضحة

لفت أمين سر كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​انور الخليل​، في حديث صحفي، إلى "أننا كنا نتمنى لو انّ لدينا مزيداً من الوقت لتوجيه ​الموازنة​ نحو رؤية اقتصادية واضحة، ورسم خطوط رئيسية توصل الى المبتغى من اي موازنة، ولكننا حذفنا كثيراً من المواد التي تتضمن مصاريف لا لزوم لها. في اي حال الموازنة خرجت من ​لجنة المال​ أفضل مما كانت عليه عندما أحيلت من ​الحكومة​، بالتأكيد هي ليست مثالية ولا إصلاحية ولا تتضمن رؤية اقتصادية، ولكن نأمل ان تكون تأسيسية لموازنة 2020 التي نعتبرها الأولى والحقيقية، والتي يؤمل ان يكون منطق الحكومة فيها مختلفاً عمّا كان عليه في إعداد موازنة العام 2019".

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