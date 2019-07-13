كشفت مصادر ​عين التينة​ لـ"الجمهورية" عن أنّ "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عمد الى تحديد جلسة ​الموازنة​ لهدفين: الأول إقرار الموازنة التي يستعجل عليها البلد، وثانياً محاولة الضغط على الفرقاء لحل الازمة القائمة وإعادة إطلاق عجلة ​مجلس الوزراء​، باعتبار أنّ الموازنة قد تشكّل حافزاً لهم كونها الاستحقاق المُلحّ حالياً والبلد لا يحتمل اي تأخير، ما يوجِب انعقاد ​الحكومة​ لإحالة قطع الحساب للعام 2017 الى المجلس، والّا فإنّ الموازنة ستبقى على رصيف الانتظار ريثما تنعقد الحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة لـ"الجمهورية": الموازنة ستبقى على رصيف الانتظار ريثما تنعقد الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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