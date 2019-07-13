لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في حديث صحفي، إلى "أننا كنّا نتوقع للموازنة أن تكون فيها بعض النفحات الاصلاحية في صيغتها النهائية، لكنّ الآمال أُجهضت بأن تكون فيها بعض الاصلاحات الحقيقية"، كاشفًا عن "أننا ندرك انها ليست موازنة اصلاحية، وكنا نأمل ان تتضمن إصلاحاً حقيقياً ورؤية واضحة تقدّم صورة ايجابية للمجتمع الدولي، ضمنها خطوات جدية لإصلاح مالي، ولذلك موقفنا منها سلبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: موقفنا من الموازنة سلبي لأننا ندرك أنها ليست إصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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