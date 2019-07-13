بغلاف مالي قدره 80 مليون درهم.. الدكالي يدشن مستشفى جديدا في القصر الكبير

دشن وزير الصحة، أنس الدكالي، أول أمس الخميس، المستشفى العمومي الجديد في القصر الكبير، بغلاف مالي قدر بـ80 مليون درهم، بحضور المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش، ورئيس جماعة القصر الكبير.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المؤسسة تتوفر على أحدث المعايير، سواء في ما يتصل بالبناء، أو التجهيزات، أو فيما يتعلق بمعايير الجودة، والسلامة، فضلا عن أن الأطر البشرية العاملة في المستشفى تصل إلى 120 إطارا، ضمنهم 20 طبيبا، وأزيد من 80 ممرضا.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المستشفى يتوفر على وحدة للجراحة، وقاعة للإنعاش الطبي، ووحدة لصحة الأم والطفل، ومصلحة للمستعجلات، وقاعتين للفحص بالأشعة والصدى، مجهزين بآليات بيوطبية، وقاعات للاستشارة الخارجية، وفضاء للاستقبال ومختبر، إلى جانب صيدلية.

يروم المستشفى تعزيز الخدمات الصحية، وتحسين وتجويد ظروف الاستقبال والعلاج بالمصالح الاستشفائية، بالإضافة إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة، وأنسنة وتحسين الولوج للخدمات الصحية.