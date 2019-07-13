مقتل 7 بينهم وزير سابق إثر هجوم إرهابي على فندق بالصومال

قتل 7 أشخاص على الأقل في الاعتداء الذي شنته حركة الشباب الإرهابية، أمس الجمعة، على فندق بمدينة كيسمايو بجنوب الصومال.



وبدأ الهجوم عندما انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل فندق "المدينة" في وسط كيسمايو، حسب ما أكدت مصادر أمنية، وقال مسؤول أمني "لقد أكدنا مقتل 7 أشخاص، من بينهم وزير سابق للإدارة المحلية، الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن الهجوم لم ينته بعد".

واستنادا إلى مصادر محلية عدة، كان الفندق يستضيف بشكل خاص رجال أعمال وسياسيين حضروا إلى المدينة من أجل الإعداد للانتخابات الرئاسية في منطقة جوبالاند، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والمقرر إجراؤها نهاية أغسطس/آب.

من جهته، قال المسؤول الأمني المحلي عبدي ولي إنه بعد انفجار السيارة المفخخة "دخل كثير من الرجال المسلحين" الفندق "غير أن قوى الأمن ردت سريعا وخاضت معركة مع الإرهابيين داخل المبنى".

وأضاف "قتل العديد من الأشخاص وأصيب عدد آخر بجروح وعملية الإنقاذ لا تزال مستمرة".

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وتشن حركة الشباب عمليات إرهابية مرارا من هذا النوع في العاصمة مقديشو، حيث تبنت في بيان الهجوم على "المسؤولين لإدارة جوبالاند"، مؤكدة أن عناصرها تمكنوا من السيطرة على الفندق.





وأعلنت نقابة الصحفيين الصوماليين، في بيان، مقتل صحفيين اثنين في الاعتداء، هما محمد عمر سحال وحودان نالييه.

وقال الأمين العام للنقابة عبدالله أحمد مؤمن "هذا يوم حزين آخر للصحفيين الصوماليين".

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات وهجمات نفذتها حركة الشباب الإرهابية.

وأعلن التنظيم الإرهابي في 2010 مبايعته لتنظيم القاعدة، ثم في 2011 طردت المجموعة من مقديشو على يد قوة الاتحاد الأفريقي التي قوامها 22 ألف جندي.