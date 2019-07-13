شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطيح بخلية إرهابية «إخوانية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أمس (الجمعة) أن أجهزة الأمن ألقت القبض على «خلية إرهابية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، موضحة أن المقبوض عليهم «قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى ١٥ عاما، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين دولة الكويت مقرا لهم».
ومن خلال التحريات تمكنت الجهات المختصة بالكويت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن من ساعدهم في التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تطيح بخلية إرهابية «إخوانية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.