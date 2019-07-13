شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطيح بخلية إرهابية «إخوانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أمس (الجمعة) أن أجهزة الأمن ألقت القبض على «خلية إرهابية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، موضحة أن المقبوض عليهم «قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى ١٥ عاما، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين دولة الكويت مقرا لهم».

ومن خلال التحريات تمكنت الجهات المختصة بالكويت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن من ساعدهم في التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.