شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتجاهل التهديد الأمريكي .. الصواريخ الروسية تصل أنقرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (إسطنبول، بروكسل)

تسلّمت تركيا أمس (الجمعة) أول شحنة من منظومة صواريخ إس-400 الروسية رغم تحذيرات واشنطن، معرّضة بذلك نفسها لعقوبات أمريكية في وقت يعاني اقتصادها وضعا سيئا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن «تسلم أول شحنة من معدات منظومة الدفاع الجوي إس-400 بدأ في 12 يوليو في قاعدة «مرتد» الجوية في أنقرة».

وأوضحت الهيئة العامة للصناعات الدفاعية التركية في بيان أن الشحنة الأولى سُلّمت بواسطة طائرة شحن، وأن «تسلّم أجزاء المنظومة سيتواصل في الأيام القادمة»، وأضاف البيان أن المنظومة «سيبدأ تشغيلها بالطريقة التي تحددها السلطات المعنية عندما تصبح جاهزة تماما».

Advertisements

وفي موسكو، أعلنت متحدثة باسم الهيئة الفيديرالية للتعاون العسكري والتقني ماريا فوروبييفا لوكالة «انترفاكس» الروسية أنه «بدأ تسليم منظومات إس-400 إلى تركيا»، مضيفة: «عمليات التسليم ستحصل وفق مهل مقررة من الجانبين».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية الرسمية عن مصدر قوله إن طائرة ثانية تحمل عناصر أخرى من منظومة إس-400 يُفترض أن تُقلع «قريباً»، وإن شحنة ثالثة تضمّ أكثر من 120 صاروخاً من أنواع مختلفة سيتم إرسالها «في أواخر فصل الصيف» عبر الطرق البحرية. من جهته، أكد مسؤول كبير في الحلف، طالبا عدم كشف اسمه، أن الحلف «قلق» لبدء تسلم تركيا الصواريخ الروسية، وأضاف أن «العمل المشترك لقواتنا المسلحة أمر أساسي للحلف الأطلسي من أجل تسيير عملياتنا ومهماتنا».

ومنحت واشنطن تركيا في مطلع يونيو مهلة تنتهي في 31 يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأمريكية.