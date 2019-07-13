تحقق الاستفادة من ثروات سيناء وتوفر فرص العمل .. نقلة جديدة تغير أرض الفيروز تماماً

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بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع وزير الإسكان، عاصم الجزار، المشروعات التنموية المقترحة بسيناء، والتي تخص بشكل كبير "بدو سيناء" بحسب ما نشرته وكالة روسيا اليوم .

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الدولة للتنمية في سيناء، والارتقاء بالمرافق والنهوض بالخدمات، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات، ما من شأنه تحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.

وعرض وزير الإسكان المصري تقريرا حول موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها على أرض سيناء، ومن بينها إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، وكذا مجمعات صناعية في مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى إقامة مخازن لوجستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والري وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية.