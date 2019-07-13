زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي أوكيناوا اليابانية

أفادت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ بأن "زلزالًا قوته 6.1 درجة وقع شمالي جزر أوكيناوا اليابانية". ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي وقع على عمق 257 كيلومترا وعلى بعد 346 كيلومترا شمالي ناها عاصمة المقاطعة.

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