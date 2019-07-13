تأجيل شهادة مولر أمام الكونغرس الأميركي حول التدخل الروسي بالانتخابات

أفادت وسائل إعلام أميركية بـ"تأجيل مثول المحقّق الخاص ​روبرت مولر​ أمام ​الكونغرس الأميركي​، للإدلاء بشهادته بشأن التدخل الروسي في ​الانتخابات الأميركية​ والمزاعم عن محاولة الرئيس ​دونالد ترامب​ إعاقة العدالة".

وكان من المقرّر أن يمثل مولر في 17 تموز الحالي أمام أعضاء لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب. لكن تقارير إعلاميّة نقلت أنّ أعضاء اللجنتين اعتبروا أنّ الجلسات المقرّرة قصيرة للغاية، والمفاوضات لا تزال قائمة للتوافق على جلسات أطول قد تُعقد في 24 تموز.

يُذكر أنّ مولر قد أصدر في آذار الماضي، تقريرًا بعد تحقيق استمرّ أكثر من عامين في التدخل الروسي في ​الانتخابات الرئاسية​، يوثق فيه العديد من محاولات التواطؤ بين حملة ترامب و​روسيا​، إلّا أنّه لم يتوصّل إلى أدلّة قاطعة يمكن أن تؤسّس لتوجيه اتهام بالتآمر.