أفادت وسائل إعلام أميركية بـ"تأجيل مثول المحقّق الخاص روبرت مولر أمام الكونغرس الأميركي، للإدلاء بشهادته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والمزاعم عن محاولة الرئيس دونالد ترامب إعاقة العدالة".
وكان من المقرّر أن يمثل مولر في 17 تموز الحالي أمام أعضاء لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب. لكن تقارير إعلاميّة نقلت أنّ أعضاء اللجنتين اعتبروا أنّ الجلسات المقرّرة قصيرة للغاية، والمفاوضات لا تزال قائمة للتوافق على جلسات أطول قد تُعقد في 24 تموز.
يُذكر أنّ مولر قد أصدر في آذار الماضي، تقريرًا بعد تحقيق استمرّ أكثر من عامين في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، يوثق فيه العديد من محاولات التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، إلّا أنّه لم يتوصّل إلى أدلّة قاطعة يمكن أن تؤسّس لتوجيه اتهام بالتآمر.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل شهادة مولر أمام الكونغرس الأميركي حول التدخل الروسي بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.