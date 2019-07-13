دوري شمعون: ما حصل في الجبل أمر مؤسف وجاء نتيجة الاحتقان السياسي

شدد رئيس حزب "الوطنيين الأحرار"، النائب السابق ​دوري شمعون​، في حديث صحفي، على "أهمية استقرار الجبل، وتحصين المصالحة، بعيداً عن الخلافات السياسية لأنّ الناس لم تعد تحتمل أحداثاً وحروباً، وهي تمر اليوم في ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي، وغياب الدولة الواضح، في ظل فائض القوة لدى "​حزب الله​" الذي يسيطر على المؤسسات الرسمية بكل قطاعاتها، ويدعم أحزاباً وقوى سياسية محسوبة على ​النظام السوري​ وإيران".

ولفت شمعون إلى أنه "يحق لأي شخص، ومن يتعاطى الشأن السياسي، أن يكون لديه طموح، أكان على مستوى ​رئاسة الجمهورية​ أو أي موقع ومنصب رسمي، فهذا حق مكتسب ودستوري، ولكن أن يجول البعض، أي وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، متنقلاً من منطقة إلى أخرى، ومذكراً بالحروب والمآسي "فذلك أمر غير مقبول، ويترك ارتدادات سلبية، ويحرك الغرائز، ويثير الفتن"، مضيفاً: "هذا ما سبق وحذرت منه يوم جاءني وزير المهجرين غسان عطاالله لدعوتي للمشاركة فيما سمي قداس التوبة والغفران في بلدتي دير القمر، حيث قلت له يومها: هناك مصالحة جامعة حصلت في المختارة، وشاركنا فيها إلى جانب البطريرك الراحل نصر الله صفير، وكل القيادات المسيحية كان لها دور في هذه المصالحة، فلماذا هذا القداس؟ وسألته إذا كان الهدف أن يكسب جبران باسيل شعبياً وسياسياً عند المسيحيين".

وأوضح شمعون أن "في تلك الزيارة، فتح باسيل ملفات الحرب، بحضور رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، واستغربت يومها كيف شاركوا في هذا القداس، وأيضاً كان لي تحذير ولوم على وزير المهجرين المحسوب على ​التيار الوطني الحر​، عندما أخاف المسيحيين يوم قال إن المسيحي يخاف النوم في الجبل".

ورأى شمعون أنه "على هذا الأساس، ما حصل في الجبل أمر مؤسف، وجاء نتيجة الاحتقان السياسي، فالمناطق اللبنانية يزورها من يشاء، إن في الجبل أو سواه، ولكنّ ما حصل كان نتيجة خلافات سياسية عميقة، وتصعيد ممتد منذ فترة طويلة، وما كان على باسيل أن ينبش دفاتر الماضي، وإن كان طموحه أمراً مشروعاً في ال​سياسة​ والرئاسة".

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ولدى سؤاله عن رأيه في قول البعض إن باسيل يسعى ليكون ​كميل شمعون​ آخر، ويلعب دوره على الصعيد المسيحي، ابتسم دوري شمعون قائلاً: "كما سبق وأشرت، كل شخص ماروني لديه طموح سياسي بأن يصبح رئيساً للجمهورية، إنّما أن يكون كميل شمعون، فالناس هي من يحكم، لكن على باسيل أن يعلم أنّ الرئيس كميل شمعون لم يسبق له أن أثار الأحقاد ودعا إلى فتن، أو أنّه نبش دفاتر الماضي، كان يختلف سياسياً مع كثيرين في مراحل متفاوتة، إنما كان يشدد على التعايش الدرزي - المسيحي التاريخي، وعلى ضرورة تحييد الجبل عن الصراعات الداخلية والإقليمية، وكانت له إنجازات في السياسة والاقتصاد، وفي كل الحقول".

وحمّل شمعون الطاقم السياسي مسؤولية ما يحصل، متمنياً أن "تنتهي هذه الأزمة التي حصلت في الجبل"، مشيراً إلى "أيدٍ خفية ومعروفة تعمل على تأجيج الصراع، من دون أن يغفل أين يصب النائب ​طلال أرسلان​ في السياسة، أي أن "حزب الله" له صلات من خلال علاقاته الوثيقة مع أرسلان، وبعض الدروز الموالين لـ"حزب الله" وسوريا وطهران، وبالتالي فإن الوزير باسيل يتوافق معهم في السياسة".

وكشف شمعون عن أن "ما يهمني في هذه المرحلة أن تنتهي الأمور على خير، في ظل ظروف الناس الصعبة، وليس بمقدور أي طرف أن يتحمل أعباء أي أحداث وتطورات وخلافات، في ظل سوء الإدارة من الدولة والحكومة في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية، حتى بات الجميع يقول لهم "حلوا عنا"، إذ إن صحة لبنان غير مستقرة، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، فهي ضعيفة جداً، وبحاجة إلى علاج جذري".