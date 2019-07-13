الأخبار: موظفة لبنانية بالأونروا تلجأ للسفارة بعمان للإبلاغ عن تهديدات تعرضت لها

فيما يتداول موظفو "​الأونروا​" على صفحات "فايسبوك" خبر استقالة مسؤول هيئة العاملين، ​حكم شهوان​، أشارت معلومات صحيفة "الأخبار" إلى أن نائبة المفوّض العام الأميركية ساندرا ميتشيل و المفوض العام السويسري ​بيار كرينبول​ طرحا على أرفع موظفة لبنانية في "الأونروا" عرضاً مالياً لتقديم استقالتها والابتعاد عن التحقيقات، وهدّداها، لدى رفضها العرض، بطردها خلافاً للقانون.

وبعد تعرّضها للتهديد، لجأت الموظفة اللبنانية، أول من أمس، بحسب ما علمت "الأخبار"، إلى السفارة اللبنانية في عمّان للإبلاغ عن التهديدات التي تتعرض لها، فيما قدّم المفوّض العام للوكالة شكوى ضدها لدى الخارجية الأردنية.