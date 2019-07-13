فيما يتداول موظفو "الأونروا" على صفحات "فايسبوك" خبر استقالة مسؤول هيئة العاملين، حكم شهوان، أشارت معلومات صحيفة "الأخبار" إلى أن نائبة المفوّض العام الأميركية ساندرا ميتشيل و المفوض العام السويسري بيار كرينبول طرحا على أرفع موظفة لبنانية في "الأونروا" عرضاً مالياً لتقديم استقالتها والابتعاد عن التحقيقات، وهدّداها، لدى رفضها العرض، بطردها خلافاً للقانون.
وبعد تعرّضها للتهديد، لجأت الموظفة اللبنانية، أول من أمس، بحسب ما علمت "الأخبار"، إلى السفارة اللبنانية في عمّان للإبلاغ عن التهديدات التي تتعرض لها، فيما قدّم المفوّض العام للوكالة شكوى ضدها لدى الخارجية الأردنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: موظفة لبنانية بالأونروا تلجأ للسفارة بعمان للإبلاغ عن تهديدات تعرضت لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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