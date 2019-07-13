سكرية: حزب الله أتقن الحرب النفسية خلال حرب تموز عام 2006

حيا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية بالذكرى الـ13 لحرب تموز عام 2006 "كل المقاومين الذين يواجهون العدو الاسرائيلي في أصعب الظروف وفي الوقت الذي استسلمت له القمة العربية"، مشيراً إلى أن "الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وصف هذه الحرب بأنها كانت نقطة الفصل والتحول من زمن الهزائم إلى زمن الانتصارات".
وفي حديث تلفزيوني، لفت سكرية إلى أن "حرب التحرير كانت نتيجة عمل المقاومة على مدى عقدين للزمن ومقدمة لحرب تموز التي كانت حرب شاملة مع الجيش الاسرائيلي بكامل قوته الجوية والبحرية والبرية التي دخلت واستخدم فيها كل قوته مع كل دعم الولايات المتحدة الاميركية".
وأشار إلى أن "الحرب النفسية والاعلامية لها دور هام في الحروب لانه لديها تأثير على العسكريين الذين يقاتلون وعلى الشعب وقدرته على التحمل والصمود"، حزب الله أتقن هذه الحرب خلال حرب تموز عام 2006".
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