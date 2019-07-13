الأخبار: لا جلسة للحكومة قبل الإتفاق على سبل معالجة حادثة قبرشمون

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن ما أفضى إليه اجتماع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ برئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أمس، أن لا مجلس وزراء قريباً قبل اتفاق الأفرقاء المعنيين على سبل معالجة حادثة ​قبرشمون​، وعلى الأثر يصير إلى تكريس هذا الاتفاق في الجلسة.

وأوضحت أنه لا يضير رئيس الجمهورية تأخير جلسة ​مجلس الوزراء​، آخذاً في الاعتبار أولوية الاستقرار الأمني على ما عداه، وعلى انعقاد جلسة مرشحة للانفجار. بدوره الحريري يشاركه الهاجس نفسه.