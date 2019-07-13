الأخبار: المطلعون على مبادرة إبراهيم يشيرون إلى أن الإحالة على العدلي حتمية

كشفت صحيفة "الأخبار" أن المطلعين على مبادرة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، بالنسبة إلى حادثة قبرشمون، يشيرون إلى أن الإحالة على المجلس العدلي حتمية، وفي صلبها.
وكان اللواء إبراهيم قد تولى قيادة مبادرة مباشرة بعد الأحداث التي شهدتها بلدة قبرشمون، لناحية إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، على خلفية إعتراض أنصار "الحزب التقدمي الإشتراكي" على جولة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في منطقة عالية.
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