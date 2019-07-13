بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 في حادث سير بطريق جمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بينهم أسرة كاملة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأجرة على طريق رافد جمصة أمام قرية وزير، التابعة لمركز بلقاس بالقرب من كوبري البدوها .

تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة على طريق رافد جمصة، أمام قرية وزير التابعة لمركز بلقاس بالقرب من كوبري البدوها ووجود متوفى ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز الستاموني بقياد الرائد محمد حماد، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أنه وقع بين سيارة بيجو أجرة رقم ٣٤١٦، وسياره ملاكي.

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وبالفحص تبين وفاة محمد عبد الله فتحي، ٤٥ سنة، وإصابة كل من محمود علي عبدالحميد، ٢٢ سنة، بنزيف بالمخ، وأحمد البغدادي أحمد البغدادي، ٣٧ سنة، بكسر في الأضلاع ونزيف بالصدر، وسعد محمد عبد الخالق، ٣٨ سنة، بكسر بعظام الفخد ومفصل الحوض، وتوفيق أحمد توفيق، ٣٥ سنة، بجروح متعددة في الوجه وكسر بعظام الفخد.

كما أصيب أيضا كل من محمد عبد الحميد علي، 49 سنة، بكسر في الأضلاع ونزيف بالصدر، وأحمد أحمد كمال، 5 سنوات، بكسر في عظام الفخد الأيسر، ودعاء أحمد علي، 25 سنة، بكسر في عظام الترقوة اليمني، وسارة السعيد السعيد، 25 سنة، بكدمه في الأنف ونزيف بالمخ وكدمة بالفخد الأيمن.

جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى بلقاس المركز لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.