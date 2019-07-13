​كولومبيا تطلب من الأمم المتحدة تمديد عمل بعثة مراقبة عملية السلام لعام آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

طلب الرئيس الكولومبي ايفان دوكي من مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض بعثة التحقق في كولومبيا لعام آخر وسط مخاوف من أن عملية السلام بين الحكومة وحركة فارك المتمردة يمكن أن تكون في خطر.

وقال دوكي وهو يقف بجانب جوستافو ميزا كوادرا، رئيس مجلس الأمن، "نريد أن ترافقنا البعثة لعام إضافي، لأننا نعتبر أن عملها وتدقيقها.. حاسمان لنجاح عملية إعادة الاندماج".

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وكان دوكي يشير إلى إعادة دمج 7 آلاف من مقاتلي فارك السابقين في المجتمع وذلك بعد توقيع اتفاق السلام مع الحكومة في عام 2016، في أعقاب حرب استمرت 52 عاما.

وقد تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام سنويا منذ ذلك الحين.

وقال ميزا كوادرا إن مجلس الأمن الدولي يقف بقوة خلف عملية السلام.