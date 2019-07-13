قائد بفاس يستقيل احتجاجا على إقصائه من الترقية

قدم قائد يرأس الملحقة الإدارية لمنطقة الأطلس، دار الدبيبغ بمدينة فاس، استقالته من مهمته، احتجاجا كما يقول، على إقصائه من الاختبارات الشفوية للترقية الخاصة برجال السلطة، والتي نظمتها وزارة الداخلية يوم أمس الخميس بالرباط.

واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن القائد نبيل بوشرمو، قام يوم الخميس الماضي بوضع استقالته الموجهة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على مكتب والي جهة فاس مكناس، سعيد ازنيبر، والذي أحالها بدوره على مصالح وزارته بالرباط، فيما أعقبها يوم أول أمس الأربعاء، يضيف المصدر ذاته، رد سريع من الوزير لفتيت، يخبر فيه قائد فاس بأن الوزارة قبلت استقالته.

وطلبت الوزارة من والي فاس وقسم الشؤون الداخلية، تردف مصادرنا، بمباشرة إجراءات إنهاء صلة القائد المستقيل بجهاز رجال السلطة، كما طالبوه بوضع سيارة المصلحة المخصصة له، وإخلاء السكن الوظيفي الذي يقيم به بعمارة الأدارسة بفاس، والخاصة برجال السلطة، فيما تم تكليف قائد الملحقة الإدارية لمنطقة الأدارسة، برئاسة الملحقة الإدارية لمنطقة الأطلس في انتظار تعيين قائد جديد، تورد مصادر الجريدة.

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من جهته، قال مصدر جد مطلع، إن التعاطي السريع وغير المسبوق لوزارة الداخلية مع استقالة قائد فاس، وقبولها بعد مرور خمسة أيام فقط من وضعها على مكتب عبد الوافي لفتيت، جاء كرد غاضب من الوزارة، على تسجيل صوتي لمكالمة أجراها القائد مع العامل ومدير الولاة بوزارة الداخلية، استفسره فيها عن أسباب إقصائه من المشاركة في الاختبارات الشفوية للترقية الخاصة برجال السلطة، والتي جرت أطوارها يوم أمس الخميس بالرباط، حيث أخبر مدير الولاة قائد فاس، أن الوزارة تحفظت على ترقيته بسبب عدم تشبثه بمهمته، وعدم اقتناعه بمواصلة مساره المهني بجهاز رجال السلطة.

وأشهر مدير الولاة في وجه القائد، بحسب ما كشف عنه هذا الأخير في رسالة الاستقالة، حصلت الجريدة على نسخة منها، طلبا كان القائد، الحاصل على دكتوراه في القانون الإداري، قد أرسله لمصالح الوزارة، سنة 2017 للموافقة على اجتيازه لمباراة الالتحاق بسلك القضاء، أعقبه طلب ثان بداية سنة 2019، يطلب موافقة ثانية لاجتياز مباراة خاصة بأساتذة التعليم العالي، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية، سببا لمنع القائد من أي ترقية، بعدما صرف نظره عن البقاء بجهاز رجال السلطة، وتطلعه للبحث عن مهنة بديلة تناسب مؤهلاته وشهادته الجامعية، بحسب ما كشف عنه القائد في استقالته.

وأوضح القائد في رسالته، أن إقصاءه من الترقية جاء مخالفا للقانون، مشددا على أنه يتوفر على أقدمية تزيد عن 13 سنة في جهاز السلطة، اشتغل خلالها بمدن الدار البيضاء وطنجة وفاس، وأنه كان ينتظر حصوله على ترقية لرتبة قائد ممتاز، ليفاجأ بعد خروج لائحة رجال السلطة المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية للترقية، بعدم وجود اسمه ضمن اللائحة، والسبب، كما قال في رسالته الموجهة لعبد الوافي لفتيت، هو تحفظ وزارة الداخلية عن بحث القائد عن مهنة بديلة، وتطلعه لتغيير مساره المهني بعيدا عن جهاز رجال الداخلية، حيث كشف القائد، أن مديرية الولاة ورجال السلطة بالوزارة، هي من منحته موافقتها في الـ25 من شهر يونيو الماضي، ردا منها على طلب تقدم به في فبراير الماضي، لاجتياز مباراة خاصة بأساتذة التعليم العالي، أعقبها بعد يومين، أي في الـ27 من شهر يونيو الأخير، حسم لائحة رجال السلطة الذين شاركوا في الاختبارات الشفوية للترقية، جرت أطوارها يوم أمس الخميس بالرباط، مما دفع بقائد فاس إلى الاتصال هاتفيا بالعامل الذي يرأس مديرية الولاة ورجال السلطة بوزارة الداخلية، وقام بتسجيل هذه المكالمة على هاتفه، واستعملها كدليل لإثبات إقصائه غير القانوني من اختبارات الترقية، وهو ما أغضب الوزارة والتي عجلت بعزل القائد بناء على طلب استقالته، وذلك على الرغم من دفع بعض المسؤولين بفاس، تجاه معالجة وضعيته ورفض استقالة القائد، المعروف بانضباطه المهني، تُورد مصادر الجريدة القريبة من الموضوع.