كراوتش مهاجم منتخب انجلترا يعلن اعتزاله

أعلن بيتر كراوتش المهاجم السابق لمنتخب انجلترا لكرة القدم اعتزاله اللعب يوم الجمعة عقب أكثر من عقدين أمضاهما كلاعب محترف.

وأمضى اللاعب السابق لتوتنهام هوتسبير وليفربول وستوك سيتي الموسم الماضي في بيرنلي لكن عقده انتهى الشهر الماضي.

وخاض كراوتش (38 عاما) 42 مباراة مع منتخب انجلترا في الفترة من 2005 وحتى 2010 وسجل 22 هدفا وشارك في نسختين لكأس العالم وبلغ نهائي دوري أبطال وفاز بكأس الاتحاد الانجليزي مع ليفربول.

وكتب كراوتش على تويتر ”إذا ما اخبرتني وأنا في سن 17 أنني سأشارك في كأس العالم وأصل لنهائي دوري الأبطال وأفوز بكأس الاتحاد الانجليزي وأصل لحاجز المئة هدف في الدوري الانجليزي الممتاز، لكنت تحاشيتك بأي ثمن.

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”إنه حلم تحول إلى حقيقة. رياضتنا الرائعة منحتني شيئا. أود أن أشكر جميع من ساعدني على الوصول إلى حيث أنا الآن والبقاء لفترة طويلة“.

وكان كرواتش يأمل في مواصلة مسيرته كلاعب لكنه وجد أنه من الصعب القبول بدور المساعد.