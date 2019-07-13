مرة أخرى.. تأجيل قضية توفيق بوعشرين

أجلت هيأة الحكم في شخص رئيسها لحسن الطلفي، اليوم الجمعة، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، إلى الثلاثاء القادم، حيث سيعقب دفاع الصحفي توفيق بوعشرين على دفوعات دفاع المطالبات بالحق المدني.
وعرفت جلسة اليوم الجمعة، تقديم دفوعات هيأة دفاع “المشتكيات” في الملف، الذين حاولوا كعادتهم إعتماد أسلوب التهكم وإستفزاز بوعشرين.
أيضا، شهدت الجلسة أطوارا غريبة، حينما طالبت المحامية أمينة الطالبي، من المحكمة مصادرة جريدة “أخبار اليوم” التي أسسها توفيق بوعشرين.
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