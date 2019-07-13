برعاية مصرية.. اجتماع تشاوري لنواب ليبيين بهدف توحيد الرؤى

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العين الإخبارية - رضا شعبانالسبت 2019/7/13 02:48 صباحا بتوقيت أبوظبي
مجلس النواب الليبي - أرشيفية
بدأ أعضاء مجلس النواب الليبي، الجمعة، التوافد على القاهرة للمشاركة في اجتماع تشاوري برعاية مصرية، لتقريب وجهات النظر وبحث سبل حل الأزمة.
وسيلتقي النواب الليبيون -تحت رعاية اللجنة الوطنية المعنية بشأن ليبيا، على مدار الأسبوع المقبل- قيادات سياسية مصرية، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وتأتي هذه المبادرة تتويجا للجهود المصرية لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، وقد سبق ورعت مصر محاولات لتوحيد المؤسسات والهيئات الليبية وعلى رأسها الجيش الليبي.
وكان عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني أكد أن الملتقى الذي دعت مصر لاستضافته السبت بحضور أكثر من نحو 70 نائبا، بما فيهم رئيس مجلس النواب ونائبه يهدف لإيجاد مبادرة تخرج ليبيا من حالة الانسداد السياسي.
وتابع العباني، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الملتقى المقرر انعقاده لنحو ٣ أيام بالعاصمة المصرية هو بمثابة "تشاور وعصف ذهني لإنتاج مبادرة تخرج ليبيا من الانسداد السياسي".
وأشار إلى أن الدعوات المصرية شملت نوابا من برلمان طبرق وآخرين انشقوا عنه وعقدوا جلساتهم في مدينة طرابلس.
وقال العباني تعليقا على الدعوة المصرية "هي دعوة كريمة وجهت لكل أعضاء مجلس النواب الليبي، في محاولة من الشقيقة مصر لرأب التصدعات التي لحقت بجدار مجلس النواب، عقب قيام القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (07) لسنة 2014م، بشأن حل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، وإعادة توزيع ودمج منتسبيها في أنشطة الدولة الليبية".
وتابع العباني قائلًا "تأتي الجهود المصرية بدبلوماسيتها المعهودة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت انسداد الرؤى وانحصار المبادرات السياسية للبحث والتشاور والعصف الذهني، في محاولة لإنتاج مبادرة قد تعيد العربة إلى قضبان السياسة ونزع فتيل الحرب".
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