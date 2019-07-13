الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .

ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بالكلية الفنية العسكرية :-

الشروط الخاصة - السن :

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عـن 21 سنـة .

الشروط الخاصة - المؤهل :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء و الرياضيات على 70 % فأكثـر .

النسبـة المئوية للمجمـوع 92 % فأكثر .

مدة الدراسة - خمسة سنوات يدرس فيها الطالب :

علوم هندسية ( جميع الشعب ).

علوم إدارية وانسانيــــة.

علــــــوم عسكــرية عامـــــــة .

المؤهل الدراسى :

درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أحد الأفرع الأتية: ( الميكانيكا / الكهرباء / الكيمياء / المدنى / العمارة ) .

شهادة اتمام الدراسة العسكرية .

يسمح لخريجــى الكليــــة الفنية العســكرية إستكمال الدراسات العليا فى الهندسه( دبلوم / ماجستير / دكتوراه ) من كلـــيات الهندسة فى الجامعات المصرية