الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .
ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بالكلية الفنية العسكرية :-
الشروط الخاصة - السن :
ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عـن 21 سنـة .
الشروط الخاصة - المؤهل :
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء و الرياضيات على 70 % فأكثـر .
النسبـة المئوية للمجمـوع 92 % فأكثر .
مدة الدراسة - خمسة سنوات يدرس فيها الطالب :
علوم هندسية ( جميع الشعب ).
علوم إدارية وانسانيــــة.
علــــــوم عسكــرية عامـــــــة .
المؤهل الدراسى :
درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أحد الأفرع الأتية: ( الميكانيكا / الكهرباء / الكيمياء / المدنى / العمارة ) .
شهادة اتمام الدراسة العسكرية .
يسمح لخريجــى الكليــــة الفنية العســكرية إستكمال الدراسات العليا فى الهندسه( دبلوم / ماجستير / دكتوراه ) من كلـــيات الهندسة فى الجامعات المصرية
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