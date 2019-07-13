الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .

ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بالكلية الجوية :-

الشروط الخاصة - السن :

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عـــن 22 سنـة .

الشروط الخاصة - المؤهل :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى .

النسبـة المئوية للمجموع 65 % فأكـثر .

مدة الدراسة - ثلاثة سنوات يدرس فيها الطالب :

علوم عسكريـــة عامـــة.

علوم إدارية وانسانيــــة.

علوم الطيران والملاحة الجويـة .

المؤهل الدراسى :

يمنح خريج الكلية الجوية ( فرع الطيران ) بكالــــــوريوس الطيران وشــــارة الطيــــران .

يمنح خريج الكلية الجوية ( فرع الملاحة ) بكالوريوس الملاحة الجوية وشارة الملاحة الجوية .

ويمكن للخريج أن يستكمل دراسته العسكرية فى الحصــــول على ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتوراه .