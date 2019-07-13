الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .

ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بالكلية البحرية :-

الشروط الخاصة - السن :

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنـة .

الشروط الخاصة المؤهل : ‌

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات ـ العلوم ) بشرط أن يكون طالب شعبة ( العلوم ) قد تحصل على 70 % فأكثر فى مادة الرياضيات فى الصـف الثانى الثانوى .

وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلـة مـن القسم العلمـى .

النسبة المئوية للمجمـوع 70 % فأكثر .

إجــادة السباحـــة إجــادة تامـــــــة .

مدة الدراسة - أربع سنوات يدرس فيها الطالب :

علوم عسكريـــة عامـــة.

علوم إدارية وانسانيــــة.

علوم بحريـة تخصصية .

المؤهل الدراسى :

يمنح الخريج درجــــة البكالوريوس فى الدراســات البحريــــة .

تعادل درجة البكالوريوس فى الدراسات البحرية التى تمنـــــح للخريج شــــهادة ربان ثان.

ويمكن للخريج أن يستكمل دراسته العسكرية فى الحصول على ماجستير العــلوم العســـكرية والزمــالة ودرجــة الدكتـــــوراه .