انهار فوقهم جدار منزل.. مصرع طفلة وإصابة 4 في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 4 آخرين، اليوم السبت، إثر سقوط جدار منزل فوقهم بقرية كوم الفرج، بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى كفر الدوار العام "جنا. م.ع" 4 سنوات جثة هامدة، وكل من "هنا و.أ" ٨ سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالظهر واشتباه كسر بالزراع الـأيسر وكدمات متفرقة في الجسم، و"نورا. ع.ج" سنة واحدة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

كما استقبل المستشفى"نعيمه ع.ع" ١٨ سنة، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباخ نزيف بالمخ وكدمة شديدة بالصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"كريمة أ.ع" ٥٥ سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم وكدمة قويه بالرأس.

وتحرر محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.