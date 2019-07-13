زلزال بقوة 5.7 درجات يهز ثاني أكبر جزر الفلبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو، ثاني أكبر جزر الفلبين.

ولم يذكر المركز أي أنباء عن قتلى أو جرحى أو أضرار مادية، وفقا لما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

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