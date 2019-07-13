السفير أحمد نعمان يكرم نموذج محاكاة الأمم المتحدة لطلاب جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شهد السفير أحمد نعمان مندوب مصر المناوب الأسبق لدى الأمم المتحدة بنيويورك وسفير مصر بالصين وباكستان سابقاً، الجلسة الختامية لنموذج محاكاة الأمم المتحدة ضمن فعاليات مهرجان ختام نماذج المحاكاة لطلاب جامعة عين شمس الذي نظمه اتحاد طلاب الجامعة.

وقدم الطلاب، نموذجًا لمحاكاة الأمم المتحدة وأهم أهدافها وبعض المشكلات والقضايا المنتشرة في مختلف دول العالم كالإرهاب والجهل والبطالة والجوع واقتراح بعض الأفكار لحلها من خلال المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

كما تم إلقاء الضوء على منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والتي تعمل تحت شعار "أوجدوا خبز من أجل الإنسانية" معرفين نشأة المنظمة وأهدافها، واقتراح لخطة القضاء على الجوع وخاصة في مناطق النزاع المنتشرة حول العالم.

وشهدت الجلسة إلقاء الضوء على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم مقترح للتعامل مع الإرهاب كقضية دولية ليس لها علاقة بالدين والعقوبات التى يمكن أن تقوم بها محكمة العدل الدولية، مستشهدين بقضية الصراع داخل اليمن وآثاره السلبية.

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كما جرى التعريف بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع برنامج التعليم والثقافة UNDP" وأهدافه ومبادئه وإلقاء الضوء على تجربة دولة فنلندا فى التعليم.

وأشاد السفير أحمد نعمان، بجهود الطلاب مؤكدًا أن المستقبل دائما للشباب وشدد على ضرورة تمسكهم بالأمل والعلم والعمل من أجل السلام وهي المبادئ الأساسية التى يعمل المجتمع الدولى كله من أجل الوصول إليها.

وأكد أن العمل السياسى والدبلوماسى مفتوح أمام الشباب ولا يقتصر على فئة دون غيرها.

وفي ختام الجلسة، كرم السفير أحمد نعمان ومحمد موسى ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب، جميع الطلاب المشاركين فى تقديم وتنظيم وإعداد النموذج.