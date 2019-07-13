الجريمة في أسبوع.. حفلة دم في إمبابة ومحرقة المرج وانتقام عشيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين مقتل مُحفظة قرآن كريم على يد عاطل بإمبابة، ونظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "حادث محطة مصر" ومصرع طفل صعقًا بالكهرباء بعد خروجه من حمام سباحة بالمرج.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم وجلسات المحاكمات التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

رئيس محكمة النقض الجديد

أدى المستشار عبدالله أمين محمود عصر، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

مقتل مسجل خطر وطفلته بحلوان

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة حول العثور على جثتي رجل وطفلته محروقتين داخل شقتهما بمنطقة المثلث بحلوان.

"حفلة دم" في شقة محفظة القرآن

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جولة جديدة لشاب أتم عامه الثاني والعشرين متسكعًا بين الطرقات، يبحث عن ضحية جديدة له، يحصل منها على حفنة من الجنيهات لشراء غذاء المزاج "حشيش"، غير عابئ بما قد ينتظره من نهاية في تلك الرحلة غير السوية، والتي قد يكتب "عشماوي" فصلها الأخير على "طبلية المشنقة".

مات متكهرب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لواقعة مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في المرج.

اتهام اتحاد الكرة بإهدار المال العام

أحال النائب العام، بلاغا مقدم إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيه.

90 دقيقة محاكمة في حادث "محطة مصر"

"أنا مظلوم معملتش حاجة".. قالها أحد المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، خلال أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، قبل أن تؤجل القضية، لجلسة 1 سبتمبر؛ للاطلاع.

"صوروه بقميص نوم"

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن التفاصيل الكاملة لواقعة احتجاز عامل وتصويره في أوضاع مُخلة داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة شمال المحافظة.

جثة ضابط داخل شقته

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة ضابط شرطة برتبة رائد، داخل شقته بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.