وزير الداخليّة الفرنسي : القبض على 43 جزائريًّا قاموا بأعمال شغبٍ في فرنسا

كشف وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير عن إلقاء القبض على 43 جزائريا قاموا بأعمال شغب ليلة الإحتفال بتأهل المنتخب الوطني، للنصف النهائي من كأس أمم إفريقيا.

وحيّى في تغريدة له على "تويتر" اليوم، الجمعة 12 جويلية 2019، تحرك قوات الأمن في باريس وفي جميع أنحاء الإقليم الفرنسي للحفاظ على النظام والأمن.

وقد وصف الوزير الفرنسي الأضرار والحوادث التي وقعت الليلة الماضية على هامش إحتفالات الجزائريين بالتأهل للدور النصف النهائي، من كأس أمم إفريقيا، بغير المقبولة.