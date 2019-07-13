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روسيا تصد هجوما بطائرات مسيرة للمسلحين على قاعدة حميميم

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أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن وسائل الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما للمسلحين بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية.

 

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء، أليكسي باكين،

- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إن المسلحين الموجودين داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب حاولوا الليلة
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الماضية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية باستخدام طائرات مسيرة.


وأكد باكين أن وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 3 طائرات مسيرة على مسافة آمنة من القاعدة الجوية.


وأشار إلى عدم وجود إصابات أو أضرار مادية، وأن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي.

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