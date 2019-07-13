أميركيون شاركوا سراً في منتدى قطري مأهول بالإرهابيين

كشف موقع الرأي المحافظ «Conservative Review الأميركي أن العديد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي سافروا في رحلة سرية إلى قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع بتاريخ 17 / 12/ 2018 لحضور «منتدى الدوحة السنوي» والالتقاء بأعضاء النظام القطري، لافتاً إلى أن المنتدى كان مأهولًا بعدد مثير للقلق من الناشطين المتطرفين وقادة الدول المرتبطة بالإرهاب.

رحلة سرية للدوحة

نشر موقع «Conservative Review» تحقيقاً للكاتب Jordan Schachtel، بعنوان «أعضاء الكونغرس الديمقراطيين يقومون برحلة سرية في عطلة نهاية الأسبوع إلى قطر» بتاريخ 17 /‏ 12 /‏ 2018، أكد فيه أن 6 من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين زاروا الدوحة لحضور منتدى الدوحة في عطلة نهاية الأسبوع.

منتدى للإرهابيين

لفت الموقع إلى أن هذه المعلومات تم العثور عليها فقط بفضل وسائل الإعلام القطرية ونشرة واحدة على «تويتر» من قبل بن سميث، محرر موقع BuzzFeed الذي كان راعياً لمنتدى الدوحة، بالإضافة إلى ممثلي الديمقراطيين، مؤكداً أن منتدى الدوحة كان مأهولًا بعدد مثير للقلق من الناشطين المتطرفين وقادة الدول المرتبطة بالإرهاب. وقال الكاتب: كتبت «مجموعة الدراسات الأمنية» مقالة قصيرة حول من وجدته حضر منتدى الدوحة، الذي كان من بينهم متحدثاً وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ومسؤول تركي مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، وأستاذ جامعة كولومبيا المناهضة للسامية، على سبيل المثال لا الحصر.

إخفاء المعلومات

أضاف الكاتب قائلاً: لقد راجعت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأعضاء الكونغرس الحاضرين ولم أجد أياً منهم يناقش رحلته في عطلة نهاية الأسبوع إلى الدوحة، لا على «تويتر»، ولا في «الفيسبوك»، ولا شيء على مواقع الكونجرس الخاصة بهم.وأردف الكاتب يقول: يمكن القول إن قطر هي الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب، لكن هذا لم يوقف «النخب» المتصاعدة في العاصمة وأعضاء فرعنا التشريعي من أخذ الأموال القطرية ورؤوس الأموال المؤثرة أو من حضور الفعاليات رفيعة المستوى التي تستضيفها الحكومة القطرية.

دعم اللوبي بالملايين

مضى الكاتب : كما سبق لموقع (CR) تقديم تقرير عن حملات اللوبي السنوية المدعومة من قطر بما يزيد عن 20 مليون دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يستهدف فيها نظام الدوحة الأفراد والمسؤولين المؤثرين والمنظمات للضغط من أجل أولوياتها، كشكل آخر من أشكال الضغط شبه الرسمي، كما أن الدولة الغنية بالطاقة تقوم أيضًا باستثمارات بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة، والصناعات، والشركات.

الانضمام إلى أنظمة معادية

اختتم الكاتب تحقيقه بالقول: في السنوات الأخيرة، اتخذ النظام القطري خطوات كبيرة بعيداً عن شراكته مع الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك عاود الانضمام إلى أنظمة معادية مثل إيران وتركيا، كما أن أفراد العائلة المالكة في البلاد مقربون جدًا للإخوان المسلمين والجماعات الجهادية النشطة في الشرق الأوسط، كما اتهم جيران قطر -وهم حلفاء الولايات المتحدة- الدوحة بمحاولة تقويض حكوماتهم وإشعال النيران في الثورات المدعومة من الخارج لإقالة المسؤولين المحليين.

موقع الرأي المحافظ

يذكر أن «الرأي المحافظ» «Conservative Review» شركة إعلام وأخبار أميركية، تأسست عام 2014 من قبل المعلق السياسي المحافظ ومذيع الراديو مارك ليفين، الذي يشغل حالياً منصب رئيس التحرير، وتتخذ من مدينة هيوستن في ولاية تكساس مقراً لها، كما أن الشركة أعلنت أنها تأسست بهدف توفير المعلومات للناخبين المحافظين من مصدر موثوق عن طبيعة المناصب الفيدرالية وطبيعة المرشحين للمكتب الفيدرالي.

مستخلصات الكاتب الأميركي

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- الرحلة السرية ضمت 6 أعضاء ديمقراطيين

- المنتدى حضره متطرفون وقادة الدول المرتبطة بالإرهاب

- حضر المنتدى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

- كما شارك مسؤول تركي مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي

- حضر المنتدى أستاذ جامعة كولومبيا المناهضة للسامية

- الأميركيون المشاركون أخفوا وقائع الرحلة

- قطر هي الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب

- نظام الدوحة يستهدف الأفراد والمسؤولين المؤثرين ومنظمات الضغط

- قطر تدعم حملات اللوبي السنوية بما يزيد على 20 مليون دولار في أميركا

- النظام القطري عاود الانضمام إلى أنظمة معادية مثل إيران وتركيا

- أفراد العائلة المالكة في قطر مقربون جدًا للإخوان المسلمين والجهاديين

- الدوحة حاولت تقويض حكومات حلفاء أميركا وإشعال النيران