إصابة عشرات الفلسطينيين باشتباكات مع الاحتلال شرق غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أصيب 55 فلسطينياً أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة إصابة 55 فلسطينياً من قبل قوات الاحتلال منهم 33 إصابة بالرصاص الحي، وتضرر سيارتي إسعاف خلال فعاليات الجمعة الـ66 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ووصل آلاف الفلسطينيين إلى خمسة مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة «لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان» ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

ونشرت قوات الاحتلال المزيد من القناصة على طول الحدود لقمع المتظاهرين.

وأصيب طفل فلسطيني بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي على هامش مواجهات اندلعت الجمعة بين سكان قرية كفرقدوم في الضفة الغربية المحتلة وجنود إسرائيليين.

وقال الطبيب قاسم دغلس مدير مستشفى رفيديا في نابلس شمال الضفة الغربية لفرانس برس إن «الطفل المصاب عبد الرحمن ياسر شتيوي (10 سنوات) من بلدة كفرقدوم نقل إلى المستشفى مصاباً في رأسه برصاصة من النوع المتفجر يستعملها الجيش الإسرائيلي، وقد أجريت له عملية إلا أن وضعه حرج جداً وغير مستقر». وقال منسق «المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار» مراد شتيوي لفرانس برس «خلال المسيرة الأسبوعية التي تجري في كفرقدوم قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي بشكل جنوني، وأصابت رصاصة من النوع المتفجر الطفل عبد الرحمن شتيوي الذي كان يجلس أمام بيت جيرانه».

وأكد مصور فرانس برس حدوث مواجهات عنيفة بين سكان كفرقدوم والجيش الإسرائيلي أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بكثافة.

وأضاف شتيوي «كان يمكن أن يقع عدد كبير من الضحايا»، متهماً عشرات الجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي على المسيرة في شكل مباشر.