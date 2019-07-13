الجيش المصري ينفي امتلاكه شركة نقل منافسة "لأوبر"

القاهرة (الاتحاد) نفى الجيش المصري امتلاكه شركة نقل منافسة لأوبر تعمل في السوق المصري. وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري: «إن ما تردد عن امتلاك الجيش لشركة مدنية تعمل في سوق خدمات النقل ادعاءات كاذبة».

وأضاف أنه في ضوء انتشار ادعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة «دابسى» العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، فإن القوات المسلحة تؤكد عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة.

وكانت شركة «دابسي» قد أعلنت إطلاق تطبيق جديد خلال الأسابيع المقبلة، للنقل على غرار أوبر وكريم. ومن المتوقع أن يشهد سوق النقل التشاركي الذكي في مصر، منافسة شديدة خلال الفترة المقبلة خاصة مع إعلان «دابسي» إطلاق تطبيقها الجديد خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بأن تحقق هذه السوق نمواً كبيراً خلال العام الحالي، مع تراجع استخدام المصريين لوسائل النقل والمواصلات العامة.

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