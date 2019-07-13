"الشرعية اليمنية" تتقدم في "ناطع" بالبيضاء

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

حررت قوات الشرعية اليمنية مواقع جديدة في جبهة «ناطع» شمال محافظة البيضاء، فيما شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة.

وحرر الجيش اليمني، أمس، مواقع جديدة في جبهة «ناطع» شمال محافظة البيضاء. وقال قائد «اللواء 173 مشاة» العميد صالح عبدربه المنصوري، إن قوات الجيش نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بجبهة «ناطع» وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال «صوران» وأجزاء كبيرة من جبل «الرفص»، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال «البرك». وأضاف أن المعركة مع الميليشيات لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لقوات الجيش، مشيراً إلى أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

إلى ذلك، ذكرت مصادر ميدانية في صعدة لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف شنت، أمس، غارات على مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «آل الصيفي»، بمديرية «سحار»، وسط المحافظة، مشيرةً إلى أن الغارات استهدفت تعزيزات وتحركات للحوثيين في مديرية «باقم» حيث تجددت الاشتباكات على الأرض بين الميليشيات والجيش اليمني.

وخلفت الضربات الجوية قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي تكبدت أيضاً خسائر بشرية ومادية في هجوم للجيش على مواقع تابعة لها في منطقة «الأجاشر» الصحراوية بين محافظتي صعدة والجوف.

كما شن الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي، أمس، هجوماً من محورين على مواقع الحوثيين في منطقة «أسطر» بمديرية «خب والشعف» شمال محافظة الجوف. وقالت مصادر عسكرية إن الهجوم أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة استمرت ساعات وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي السياق، لقي 13 على الأقل من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، مساء أمس الأول، في هجوم للجيش اليمني على مواقع للانقلابيين في مديرية «صرواح» غرب محافظة مأرب.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن قواته شنت هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين في صرواح، بإسناد جوي من التحالف العربي، مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات شمال المديرية. وذكر البيان أن الهجوم أسفر عن مصرع 13 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيات، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة كانت بحوزة الحوثيين.

وفي تعز، أفادت مصادر عسكرية حكومية بأن قوات الجيش أسقطت، مساء أمس الأول، طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي أثناء تحليقها فوق معسكر الدفاع الجوي التابع للجيش شمال المدينة، لافتةً إلى أنه تبيّن بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

إلى ذلك، جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق التهدئة في محافظة الحديدة، وقصفت مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة المشتركة في مديريات «حيس والتحيتا والدريهمي».

وأفادت مصادر محلية في الحديدة، بأن قيادات حوثية قامت بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من مستشفى الأقصى العام وحولته إلى موقع عسكري ومركز لقيادة العمليات القتالية، مشيرةً إلى أن الميليشيات تسعى إلى الاحتماء بالمرافق الحيوية التي يرتادها الأهالي واستغلالهم كدروع بشرية. وأضافت المصادر أن الحوثيين حولوا المستشفى إلى غرفة عمليات حيث شددت الميليشيات من تواجدها في المرفق الصحي ومحيطه، مؤكدةً أن لقاءات مكثفة عقدتها قيادات حوثية بارزة مع مشرفين ميدانيين وقادة جبهات قتالية تابعين لهم.

من جهة أخرى، أكدت مصادر تربوية قيام ميليشيات الحوثي بتحويل بعض المدارس والمنشآت التعليمية إلى مخازن أسلحة ومعسكرات مستغلين الإجازة الصيفية للطلاب، موضحين أن مسلحين حوثيين اقتحموا مدارس في الحديدة وشرعوا بإدخال أسلحة ومتفجرات وصواريخ إلى بعض الصفوف الدراسية. وأفادت المصادر أن المدارس باتت ثكنات للميليشيات الحوثية القادمة من محافظات مجاورة للحديدة حيث يتم استغلال المنشآت التعليمية من أجل تفادي الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي.