كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريش يدعو جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج، حسبما أفاد فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسمه.

وقال حق، حسبما افادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة: "كانت دعوة الأمين العام واضحة جدا، فقد دعا جميع الدول إلى ضمان حرية الملاحة في كل مكان، بما في ذلك مضيق هرمز".

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وأضاف أن جوتيريش يريد التأكد من أن جميع الدول تسعى إلى خفض التصعيد في منطقة الخليج و"تتفادى أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلا إلى مزيد من التوتر". وتابع: "لقد أشار (الأمين العام) بكل وضوح إلى أن آخر ما تحتاج إليه المنطقة هو مواجهة جديدة.. هذا هو موقفنا ونأمل أن تحترم كل الدول القوانين الأساسية الخاصة بحرية الملاحة".

وشهد الوضع في الخليج تصعيدا ملحوظا بعد أن احتجزت سلطات منطقة جبل طارق (التابعة لبريطانيا)، أواخر يوليو الجاري، ناقلة نفط إيرانية، كانت تنقل شحنة من النفط الخام إلى سوريا (في انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق)، الأمر الذي نفته طهران.

كما أعلن البنتاغون عن أمل واشنطن في إنشاء قوة خاصة بحماية السفن التجارية في الخليج في غضون أسبوعين.