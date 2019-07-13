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قال شهود عيان إن عامل بناء يشتغل في ورش بناء محطة القطار الرباط المدينة، سقط قبل مغرب اليوم الجمعة من رافعة كبيرة.
وأوضح المصدر أن سيارة الإسعاف حضرت بحوالي 45 دقيقة من وقوع الحادث، وتم نقله إلى مستعجلات المسشفى الجامعي.
وأضاف المتحدث، بأن حالة العامل كانت جد خطيرة، ووصفها بين الحياة والموت.
كانت هذه تفاصيل خبر عامل يسقط من رافعة بمحطة القطار الرباط وسيارة الإسعاف تصل بعد 45 دقيقة- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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